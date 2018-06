Hiltonová se nedostala do Japonska, z letiště ji poslali domů

Paris Hiltonová měla v Japonsku propagovat svou vlastní módní značku. Její cesta ale skončila na tokijském letišti. Přiletěla sem se svou sestrou Nicky, která se navrhování oblečení věnuje. Ta přes japonské celníky bez problémů prošla. Paris ale do země nepustili.

Musela se ubytovat v letištním hotelu, z něhož se nesměla hnout na krok. Zrušila proto tiskovou konferenci plánovanou na středu 22. září a čekala na definitivní vyjádření japonských úřadů, které jí nakonec vstup do země definitivně zamítly a poslaly ji zpět do Spojených států.

"Paris Hiltonová byla zadržena imigračními úřady na japonském letišti poté, co přiletěla kvůli svým obchodním závazkům plánovaným měsíce dopředu," vysvětlovala novinářům celou situaci mluvčí dědičky Dawn Millerová. "Paris byla k této cestě smluvně zavázána a nechtěla zklamat své asijské fanoušky.Snaží se plnit smlouvy a dělat vše zodpovědně, ale tohle nemůže ovlivnit," dodala mluvčí s tím, že je Hiltonová postupem japonských úřadů velmi zklamaná.

Hiltonové zamítli vstup do země právě kvůli faktu, že se přiznala k držení kokainu a byla za to v USA odsouzena. "Obecně platí, že kdo se dopustil trestného činu spojeného s drogami, nemá povolen vstup do Japonska," řekl imigrační úředník Masaaki Nakayama.

Policejní hlídka našla kokain v kabelce Hiltonové 26. srpna při prohlídce jejího auta u kasina Wynn v Las Vegas. Hiltonová tehdy zasahujícím policistům tvrdila, že kabelka není její, čímž se navíc dopustila maření úředního výkonu. Místo vězení ji ale čeká jen roční podmínka, finanční pokuta 2 tisíce dolarů a 200 hodin veřejně prospěšných prací.