Hiltonová se na plese ve Vídni příšerně nudila

Na čtvrteční tradiční vídeňský Ples v opeře se Hiltonová stylově vypravila z hotelu Hilton.

Ihned po jejím příchodu do opery se kolem milionářské dědičky utvořil hrozen fotografů, kteří u vchodu vyvolali jednu z největších tlačenic v historii plesu, a Paris tak museli cestu do operního domu proklestit policisté.



Trumfla i operní divu

Taneční večer se pak odehrával podle daného programu. Operní diva Anna Nětrebková zapěla v setmělém sále tak bravurně, že to vypadalo na skutečný vrchol plesu.

Ruskou brunetku v purpurové róbě však co do mediálního humbuku hravě trumfla blondýnka Hiltonová. Ta přitom nedělala nic jiného, než že seděla v lóži se svým hostitelem, vídeňským stavitelem Richardem Lugnerem, a se svými rodiči.



Alespoň, že zvládla poskytnout rozhovor pro rakouskou televizní stanici ORF2, v němž pochválila Nětrebkovou i celý ples. Prohodila pár slov s rakouským prezidentem Heinzem Fischerem. Podle přítomných novinářů se jí však po skončení plesu v půl jedné ráno viditelně ulevilo.



Matka Paris tančit zakázala

Když rozmazlenou dědičku Hiltonovou televizní kamery zabíraly bez jejího vědomí, mohli diváci sledovat, jak se příšerně znuděná milionářská dcerka oddává psaní textovek na svém mobilu nebo jak kontroluje svůj make-up v malém zrcátku.



Když na Lugnerovo naléhání naznačila ochotu jít na taneční parket, matka Kathy ji zarazila, protože svou dcerku nechtěla vystavit hordám všudypřítomných televizních štábů a fotografů. Bez bodyguardů neudělala Hiltonová ani krok.



Vypadat jako Prosecco

Americká dědička zvolila zlatavé šaty od návrháře Roberta Cavalliho. Barva oděvu měla odkazovat na totožný odstín plechovek s šumivým vínem Rich Prosecco, jemuž tak Hiltonová i na plesu dělala chodící, přesněji sedící reklamu.



V pátek se Paris přesune z Vídně do tyrolského střediska Ischgl, kde v sobotu oslaví své šestadvacáté narozeniny. Jejím hostitelem je hoteliér a vynálezce drinku Rich Prosecco Günther Aloys.