Hiltonová opět na scéně kvůli pornu

Video mělo být hercem Simonem Rexem natočeno v únoru letošního roku, krátce po dvaadvacátých narozeninách Paris, zatímco nahrávka s Rickem Solomonem je stará tři roky a pochází tak z doby, kdy se Rick s Shannen na čas rozešli.

Pirátská kopie soukromé nahrávky se dostala do několika médií.

"Je to něco, co dělali s Rickem v době, kdy spolu chodili, poté co se rozešel se Shannen, a bylo to určeno pouze pro jejich soukromé užití. Tato nahrávka se nikdy neměla dostat na oči veřejnosti a je ubohé, že se ji někdo rozhodl zveřejnit," uvedl mluvčí Paris.

Vzhledem k tomu, že skandální nahrávky samozřejmě vzbudily velkou pozornost, Paris se má veřejně omluvit členům své početné rodiny za to, že zostudila jméno Hiltonů.

Údajně už jsou vedena jednání s nejmenovaným americkým televizním kanálem, týkají se natočení otevřeného rozhovoru s Paris, kde by měla mluvit o obou videonahrávkách.