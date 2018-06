Hiltonová jde do vězení za jízdu bez řidičáku

Do ženské věznice v Lynwoodu nedaleko Los Angeles musí miliardářka nastoupit do 5. června. Zřejmě neexistuje způsob, jak by se mohla mřížím vyhnout, protože soudce zároveň rozhodl, že si trest nemůže odpracovat, píše server CNN s odvoláním na AP.

"Není pochyb o tom, že věděla, že jí byl řidičský průkaz odebrán," citoval portál soudce Michaela T. Sauera. To ale Hiltonová popírá a tvrdí, že o odebrání řidičáku neměla zdání

Policie načapala Hiltonovou, jak řídí bez průkazu v únoru, když se v západním Holywoodu řítila ve svém modrém Bentley bez rozsvícených světel. Hiltonová je bez řidičáku za svůj přestupek z loňského září, kdy řídila opilá. Za to jí soud vyměřil tříletou podmínku a pokutu 1 500 dolarů.

Hiltonová před soudem svého činu litovala a slíbila, že od nynějška si dá na všechno pozor.

V cele o rozměrech 3,6 krát 2,4 metru bude mít kontroverzní celebrita, navyklá na veškerý luxus tohoto světa, k dispozici záchod, umyvadlo a okénko o šířce 15 centimetrů. Své blonďaté lokny bude pročesávat před zrcadlem z leštěného kovu. Televize je v klubovně, zavolat si bude Hiltonová smět pouze z telefonní místnosti na předplacenou kartu, píše agentura ČTK.

Celebrita je známá svými skandály, vstřícným postojem k alkoholu i divokým večírkům. Stala se dokonce předlohou hliněného sousoší, které má varovat mládež před zhýralým životem. Kontorverzní socha nahé Paris Hiltonové na pitevním stole s její fenkou Tinkerbell má být odstrašující příklad jedince, který řídí opilý, chová se sexuálně nezřízeně a užívá drogy. - více zde