Hiltonová a její nový milenec Madden: hra pro média?

Sedmadvacetiletá Hiltonová se s o dva roky starším Maddenem objevila na veřejnosti poprvé před měsícem, podle všeho se však znají již delší dobu.

Parisina kamarádka Nicole Richie je totiž zasnoubená se zpěvákovým jednovaječným dvojčetem Joelem Maddenem. A právě oni seznámili Paris s jejím současným přítelem.

Paris Hiltonová

Přijede do Prahy s Good Charlotte Paris Hiltonová

"Mezi Benjim a Paris to jiskřilo již delší dobu, oba čekali pouze na správné načasování," prozradil americkým médiím jeden z jejich přátel.

Benji Madden, který pochází z irsko-americké dělnické rodiny a je ortodoxním veganem, se na počátku února rozešel se svou snoubenkou Sophií Monkovou, a cesta k milionářce tak byla volná.

Hiltonová je však známá svým častým střídáním partnerů, a americká média proto spekulují o tom, zda vztah není pouze snahou, jak se opět zviditelnit.

"Paris začínají tikat biologické hodiny a ještě více teď volá po publicitě. Viděla jasně, jak se bulvár chopil Nicole a Joela a jejich dcery Harlow, a chce taky utrhnout trochu akce pro sebe. Představte si, pokud by byly švagrové, to by byla bomba," prozradil na vypočítavou Paris nejmenovaný zdroj.

Hiltonová doprovází Maddena během března na celém turné kapely Good Charlotte. Naposled neunikli paparazzi fotografům v Jihoafrické republice, odkud se v úterý přesunuli do Německa. Hiltonová ale už dnes odletěla do Istanbulu, aby ve čtvrtek zasedla v porotě Miss Turecka.