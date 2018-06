Swanková si dává pauzu v kariéře, stará se o nemocného otce

„“Můj otec žije se mnou, protože mu transplantovali plíce. Jsme si velice blízcí. Jsem teď jeho jediná ošetřovatelka,“ svěřila herečka Swanková ve rozhovoru pro HuffPost Live.

Kvůli otci přišla už o několik zajímavých rolí. „Stojí to dost času, ale z pohledu celého života je to jako mrknutí oka. Některé pracovní příležitosti jsem předala dál, u jiných věcí jsem řekla že nemůžu. To, proč tu skutečně jsme, je naše rodina,“ říká herečka.

Svých rozhodnutí nelituje. „Bylo tam několik krásných projektů, ale ve finále není nic, co bych chtěla dělat víc, než být s mým otcem, když mě potřebuje. Tenhle čas už nevrátíte a já bych pak litovala, že jsem se o něj nepostarala. Nemá nikoho jiného,“ dodala Swanková.

S otcem, který byl voják, si nebyla vždy tak blízká. Teď ale dohání ztracený čas, kdy nebyli spolu.

Swanková, která se proslavila například ve filmech Kluci nepláčou nebo Million Dollar Baby, se narodila v Nebrasce sekretářce Judy Kay Swankové a vojákovi Stephenu Michaelu Swankovi. Ti měli už osmiletého syna Daniela. Rodiče se rozešli, když bylo Swankové patnáct let a Hillary se s matkou, která věřila v její talent, odstěhovala do Los Angeles. Nejdřív žily v autě, dokud matka nenašetřila na byt. Herečka tvrdí, že za veškerý svůj úspěch vděčí své matce a často ji s sebou bere na červený koberec při různých událostech.