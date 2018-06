Hillary má pochopení pro svého muže

Prezidentovy milostné aféry jsou podle Hillary Clintonové projevem slabosti, nikoliv zlé vůle. "Ano, má své slabosti, ano, měl by být odpovědnější a disciplinovanější," přiznává, zároveň ale hájí svého manžela jako velmi, velmi dobrého muže.

"Vzhledem k tomu, z jakého prostředí vyšel a čím prošel, je pozoruhodné, že se dokázal stát takovou osobností, jakou je, s takovými vůdčími schopnostmi," říká Hillary Clintonová a vysvětluje, že americký prezident byl v raném dětství traumatizován konfliktem, který se odehrál mezi jeho matkou a babičkou.

"Byl tak malý, sotva čtyřletý, když musel projít takovým traumatem. Odehrál se hrozivý konflikt mezi jeho matkou a babičkou. Psycholog mi řekl, že ocitnout se v centru konfliktu mezi dvěma ženami je pro chlapce ta nejhorší možná situace,"dodala.

Hillary dlouhá léta věřila, že její manžel má svou slabost, tedy chronický sklon k nevěře, pod kontrolou, dokud nepropukl skandál s Lewinskou. "Myslela jsem, že to překonal. Myslela jsem, že svůj problém pochopil. On ale na sobě nepracoval dostatečně do hloubky nebo dostatečně tvrdě," vysvětluje.

Své rozhodnutí setrvat po prezidentově boku i v těžkých chvílích takřka celosvětově propíraného skandálu i po jeho zdárném vyřešení zdůvodnila první dáma Ameriky takto: "Každý zná problémy v rodině. Musí se jim čelit. Když někoho milujete, neopustíte ho, ale pomůžete mu."