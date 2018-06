Hillary líčí idylický život s Billem Clintonem

"Vždycky jsem se mu snažila pomáhat a teď, když má o něco víc času, se ze všech sil zase snaží pomáhat on mně v mé politické dráze," dodala.

"Před několika dny například redigoval návrh mého projevu, který jsem na druhý den měla přednést, a navrhl několik zlepšení, která byla opravdu velmi dobrá."

"Radí mi také, s kým se mám setkat, kdo je důležitý a kdo mi může poskytnout zajímavé informace o nějakém tématu."



Hillary rovněž řekla: "Máme spolu velký vztah, ale tak tomu je ode dne, kdy jsme se před třiceti lety seznámili." Bývalá první dáma rovněž uvedla, že po osmi letech života v Bílém domě oba opravdu s radostí zařizují svůj dům v New Yorku podle vlastního vkusu.



"Bill a já opravdu s radostí prožíváme pocit, že si můžeme rozvěsit obrázky tam, kam se nám zlíbí, a rozmístit nábytek tam, kam se nám zachce. Nám oběma to připomíná ony dávné doby, kdy jsme začínali svůj společný život."



Ale senátorka, která podporovala manžela během skandálu s Monikou Lewinskou, dala v rozhovoru jasně najevo, kdo má nyní u Clintonů vrch. On je jenom občan New Yorku, ale já jsem senátorka za New York. A tak jsem jeho senátorkou," řekla.