Clintonová: Těším se na roli babičky, ale zvažuji i post prezidenta

"Vím, že se musím rozhodnout. Na jedné straně přemýšlím o všem, co mě zajímá a baví a navíc se těším, že se stanu babičkou. Chci si užívat. Zároveň mám obavy, když vidím, co se děje v této zemi a ve světě," cituje magazín People Hillary Clintonovou.

Přestože zvažuje návrat do politiky, z níž loni po 20 letech odešla, zatím si užívá domácí poklidnou atmosféru. Dokonce se prý může konečně normálně vyspat. S manželem Billem rádi sledují seriály v televizi.

"Říkali jsme si: Můj bože, nemůžu uvěřit, že tady můžeme jen tak sedět a dívat se. Viděli jsme jen jednu epizodu seriálu House of Cards, podívejme se na druhou. Dobře, když máme čas, nikam nejdeme, podívejme se na třetí! Vím, že to zní trochu bláznivě, ale nebylo to, jako bych se povalováním snažila dohnat 20 let ztracený spánek," řekla.

Hillary s manželovou nadací a s pomocí dcery Chelsey (34) bojuje proti pytlákům slonů v Africe, nedovolenému obchodu se slonovinou, který financují teroristické skupiny, snaží se zlepšit globální postavení žen a dívek a podporuje vzdělání.

"Jsem prostě příliš aktivní a zapojuji se. Ale miluji, že mám svůj vlastní harmonogram," dodala Clintonová.