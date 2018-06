Hillary by ve funkci prezidenta ráda viděla ženu

Clintonová v Praze První dáma Spojených států přijela včera do Prahy na konferenci Forum 2000 Dagmar Havlová a Hillary Clintonová před sídlem Nadace Vize 97 I Hillary Clintonová byla jen vypůjčená. Hillary Clintonová

Clintonová vyloučila, že by kandidovala v roce 2004 s tím, že hodlá dokončit svůj šestiletý senátorský mandát. Zůstává nicméně otázkou, zda nemíní kandidovat nikdy. Na dotaz francouzského moderátora, že po osmi letech strávených v Bílém domě po boku Billa Clintona koneckonců zná prezidentskou práci dobře, Clintonová odpověděla smíchem. A to je právě dobrý důvod to nedělat, řekla. "Je to velmi obtížná práce, je to hrozná práce, která vzbuzuje v člověku bázeň."Byla bych ale ráda, kdybychom měli v tomto století možnost hlasovat v prezidentských volbách pro ženu, dodala Hillary Clintonová.