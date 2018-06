Hilary Swanková nechce dítě

"Nestydím se za to a veřejně to přiznávám. Mám pocit, že bych měla nejdříve využít všech lukrativních nabídek a snažit se o to, abych ve filmové branži konečně opravdu hodně znamenala. Chci, aby po mé práci něco pořádného zůstalo. To je teď mým hlavním cílem. Před kamerami jsem šťastná a hodlám prostě nejdříve všeho pořádně využít. Nyní mám před sebou ještě dva velké projekty. Až pak bych mohla konečně začít přemýšlet o našem potomkovi," prohlásila diva, která získala za roli ve snímku Kluci nepláčou prestižní ocenění v podobě oscarové sošky.



Chad se již sice těší na dítě, ale plně respektuje přání své ženy. "Nikdy bych se s ní kvůli našemu rozdílnému názoru na rodinu nehádal. Jsem rád, že Hilary dělá to, co ji baví, a že to dělá opravdu dobře. A pokud chce na sobě ještě nějaký čas pracovat, pak jí v tom nebudu bránit. Na to ji až moc miluji," prozrazuje Lowe.

