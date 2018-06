Hilary Duffová porodila syna, pojmenovala ho Luca Cruz

"Vítej na světě Luku Cruzi Comrie! V úterý večer jsme se stali hrdými rodiči zdravého 3,3 kilogramy vážícího krásného chlapce," napsala.

"Jsme nadšeni a cítíme se jako nejšťastnější rodiče na světě. Je zahrnován láskou. Mamince i dítěti se daří velmi dobře," dodala.

Čtyřiadvacetiletá Duffová si vzala kanadského hokejistu Comrieho v srpnu 2010 po dvouletém vztahu.

Hilary Duffová a její manžel Mike Comrie (18. února 2012)

Duffová se na televizní obrazovce začala objevovat už jako dítě. V roce 2004 zazářila ve filmu Moderní Popelka. Ještě předtím vydala singl I Can´t Wait a natočila úspěšné album.

V dubnu bude mít světovou premiéru její poslední film She Wants Me, kde si zahrála s Charliem Sheenem.