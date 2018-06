Hezoun Vágner o Maciuchové: Je lehká jako pírko

Se slavnou herečkou se potkal na prknech Vinohradského divadla asi před pěti lety. "Mám před ní velký respekt," přiznává. "Zároveň je to velká herecká škola zkoušet s takovými hereckými hvězdami jakými je ona, Radoslav Brzobohatý, nebo jakými byli Boris Rössner nebo Věra Galatíková. Člověk je u toho, když dostanou nápad a sleduje, jak ho uchopí a zpracují ho. To je prostě paráda," říká Vágner.

VIDEO: Petr Vágner lítá mezi seriálem, divadlem a rodinou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S Maciuchovou a Brzobohatým se potkal v poslední hře, kterou právě nazkoušel a která měla právě premiéru v Divadle Radka Brzobohatého. Jmenuje se Lev v zimě a Vágner v ní hraje francouzského krále Filipa. Při zkouškách, které pro něj byly hodně náročné, protože se v jednom termínu učil texty své divadelní role i texty do další série oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě, byl přítomen i líbacím scénám. Probíhaly mezi Irenou Máchovou a Radkem Brzobohatým, on sám tu měl malou mileneckou scénu se svým kolegou Ernesto Čekanem. Stydlivostí prý netrpí.

VIDEO: Lev v zimě měl premiéru, zářili Maciuchová a Brzobohatý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Kdybych byl stydlín, nemohl bych dělat herectví. Ondra Brzobohatý se zrovna smál, že by chtěl vidět moji promenádu v plavkách, když jsem vyhrál toho missáka. Musím ale přiznat, že na škole jsem se podobných scén obával, vždycky jsem si říkal, co když se budu muset líbat s nehezkou holkou, nebo s ní vlézt do postele. Naštěstí jsem zatím měl samé pěkné kolegyně. Naposledy třeba proběhla velká líbačka s Monikou Zoubkovou právě v Ordinaci. Když to ale pak viděla moje žena, strašně se smála a říkala: Ježíš, ty tak hrozně líbáš!," vypráví herec a tatínek jedenáctiměsíční dcery.

V Ordinaci se diváci mohou těšit na kaskadérský kousek, který ho v jednom z nejbližších dílů čeká a na který odmítl profesionála. "Kaskadéra jsem odmítl, chtěl jsem to zvládnout sám. Nebojím se o zlámané nohy nebo ruce, to bych nemohl dělat parašutismus, nemohl bych jezdit na hory a podobně," uzavírá.