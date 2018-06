Hewittová odhalila křivky v bikinách a říká: Hubnout nehodlám!

Mnoho posměváčků na to bryskně odpovědělo, že do "třicetšestky" se Love Hewittová vejde možná od pasu nahoru.

Právě v Hollywoodu se ale vychrtlost stala jakýmsi kultem. Za extrémně hubenou postavu byly v minulosti kritizovány třeba Nicole Richie nebo herečky Kate Bosworthová a Keira Knightley.

Osmadvacetileté Hewittové se veřejně zastalo mnoho celebrit, mimo jiné i česká topmodelka Petra Němcová. "Je mnoho různých úhlů, ve kterých bude vypadat kdokoliv - i někdo ve výborné formě - tlustě," řekla.

K Petře se přidala i herečka Rosario Dawsonová, která zazářila v posledním filmu Quentina Tarantina. "Udělají celý příběh z toho, že někdo přibral dvě kila... Myslím, že ta obsese džínami velikosti 0 je prostě šílená. Vůbec nechápu, odkud se to vzalo. Už dávno nejsme v éře Twiggi. Jsem z toho hodně nervózní, protože vážně netuším, jak mám být takhle hubená, aniž bych hladověla a fetovala," postěžovala si Dawsonová serveru People.com.

Sama Hewittová se k incidentu vyjádřila na premiéře filmu 27 Dresses, která se konala tento týden. "Někdo se rozhodl, že budu symbolem toho, co nevypadá dobře v plavkách. No, nic s tím asi neudělám, i když mě to trochu mrzí," dodala pohasínající hvězda filmového plátna, známá třeba z hororu Tajemství loňského léta. "Mám dny jako každá žena. Nevypadám vždy stoprocentně, ale se svým tělem jsem spokojená," uvedla také.

Ani její snoubenec, skotský herec Ross McCall, si nijak nestěžoval - naopak, krátce před uveřejněním inkriminovaných fotografií z jejich společné dovolené Hewittovou požádal o ruku.

