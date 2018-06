Herzigová uvede vlastní řadu oblečení

Eva Herzigová se rozhodla spustit vlastní řadu plážového oblečení, která bude mít premiéru příští rok v Paříži, Miláně a New Yorku.

"Je to osobní potřeba sama něco tvořit. Tady vytvářím sama z ničeho, závisí to jen na mně," svěřila se třicetiletá kráska.



"Chtěla bych mít zastoupení i u nás někde v nějakém krámečku. Ale určitě by to nebylo pod mým jménem," řekla.

Už má prý vyhlédnutý obchůdek v Praze Na Příkopech.



Herzigová zahájila festival filmů nové Evropy

Česká modelka a herečka Eva Herzigová v úterý pomohla náměstkovi britského ministra zahraničí Denisu MacShanovi zahájit v Londýně filmový festival nových

členských zemí EU. "Chtěla bych být představitelkou kulturního dění ve střední Evropě," řekla Herzigová.

Ukázka kinematografie ze středu a východu starého kontinentu Evropy uváděná pod titulkem "Nová tvář Evropy" má pomoci ukázat Britům sílu tvůrčího talentu v této části světadílu. Českou kinematografii na festivalu zastupuje snímek Smradi.

Pro Evu je Česká republika stále domovem

Pro Herzigovou navzdory jejímu životu ve světových kulturních metropolích je domovem pořád Česká republika. "Několikrát do roka se tam vracím, sleduji, co se děje," řekla.

Podle jejího názoru není o České republice na Západě dostatečná povědomost. "Chybí informace a sdělení informací... Myslím, že můžeme nabídnout mnohem více, než je Praha. Máme krásná zákoutí a mezinárodní talenty, jako je Svěrák, Hegerová, Šafránková."

Češi mají dveře otevřené

"Byli jsme uzavřená země, země pod kontrolou. Myslím, že po otevření dveří se otevře i lidské myšlení," soudí. Češi jsou podle ní velice pružní, dokáží se přizpůsobit a naučit nové věci. "Myslím, že už to mají v sobě a že to jen musejí dostat ven." Dříve nemělo smysl se snažit a o něco usilovat, nyní však možnosti, otevřené dveře a příklady úspěchu jsou.