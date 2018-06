Herzigová slaví třicátiny v Paříži

"Celá rodina se sejdeme nejdřív až v červnu, protože to vypadá, že se Eva dřív domů nedostane," dodala paní Hlinková.

Miss Wonderbra nedávno šokovala celý svět

Sexy kráska Eva Herzigová, jedna z nejznámějších modelek na světě, kdysi zamotala hlavu Ticu Torresovi z Bon Jovi i mladému Leonardu DiCapriovi. Co se ale stalo s Miss Wonderbra, která svými šťavnatými ústy a plným dekoltem způsobovala dopravní nehody?

V tisku se před časem začalo spekulovat o anorexii, drogách nebo vážné nemoci. I přesto patří k nejžádanějším a nejlépe placeným manekýnám. Nejinak tomu bylo začátkem března na přehlídkách v italském Miláně.

Eva Herzigová nedávno šokovala celý svět, když se objevily její fotografie ze zákulisí newyorské módní přehlídky. Mrtvolný obličej s propadlými tvářemi, temnými kruhy pod očima a namodralými rty plnými oparů si každý vysvětloval jako důsledek drog, anorexie nebo jiné vážné nemoci.

Eva však všechny spekulace vyvracela. "Kolem svatby jsem tehdy prožívala velký stres a shodila jsem několik kilo. Prostě jsem shodila dětské faldy a zestárla, " prohlašuje Eva.

Tedy ne drogy a nemoc, ale bujarý život a třicítka na krku - to prý zavinilo současný vzhled české topmodelky Evy Herzigové, která přes všechny změny svého vzhledu i přes to, že už se řadí k modelingovým veteránkám, zůstává jednou z nejžádanějších světových modelek.

Módní svět jí zatím leží u nohou, je tváří značky Louis Vuitton, má za sebou kampaň pro Hugo Boss a fotografování pro renomované módní tituly jí jen v posledních týdnech vyneslo pět milionů korun.



Chytí se Herzigová u filmu?

Ale co bude dál? Jak dlouho ještě zůstane na výsluní světové módy? Sama přiznává, že z prostředí módy a modelingu pokukuje po filmu.

Teoreticky by se Eva Herzigová, rodačka ze severočeského Litvínova, mohla ještě pár let na výsluní udržet. Herzigová zatím o sobě tvrdí, že je po dvanácti letech na vrcholu. Odtud však vede jen jedna cesta... Dolů. Navíc má modelka již několikaměsíční známost, Itala Gregori Marsiu, a přála by si děti: chlapečka a holčičku.



Podaří-li se topmodelce usadit se, založit rodinu a prosadit se u filmu, jak má v plánu, je vyhráno. Přitom takové vítězství není vůbec nereálné. Hrála už například s Gérardem Depardieuem ve snímku Strážní andělé - a kritici její talent ocenili.

Profil modelky Evy Herzigové

(10. března 1973) V modelingovém světě se neteř manželky hokejového trenéra Ivana Hlinky pohybuje již více než 13 let. Kariéru dcery sekretářky a elektrikáře z Litvínova odstartovala v roce 1989 náhoda. Tehdy šestnáctiletá Eva zvítězila v soutěži francouzské modelingové agentury. Za pár měsíců se stěhovala do Paříže. Záhy vystřídala v reklamní kampani značky Guess Claudii Schifferovou. Na úplný vrchol se však vyšvihla díky kampani na zázračnou podprsenku firmy Wonderbra. V roce 1996 se provdala za Tica Torrese bubeníka skupiny Bon Jovi. Po pár měsících však manželství skončilo. Oficiálně kvůli odloučení manželů, neoficiálním důvodem byla oboustranná nevěra. Ani další modelčiny lásky neměly dlouhého trvání. Její nynější přítel, student Gregorio Marsia, pochází z vlivné turínské rodiny a je to prý láska jako trám. "Ztvárňovala jsem milion tváří najednou. Měla jsem tisíce oblečení, tisíce účesů a tisíce obličejů a dneska ani nevím, který je ten můj. Možná jsem si ho ani nestačila utvořit," říká.



Zdroj: ČTK