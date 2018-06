Herzigová s módními moly končí, jiné matky-modelky však pokračují

Krásky, jako je Heidi Klumová, Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová, Daniela Peštová či Tereza Maxová dokázaly, že skloubit práci modelky s rolí matky jde s pomocí plastických chirurgů a několika chův docela dobře - a návrat na mola je možný i po několika letech.

Typickým příkladem může být supermodelka německého původu Claudia Schifferová. Poté, co se v roce 2002 provdala za filmového producenta Matthewa Vaughna a přestěhovala se s ním do Londýna, prakticky zmizela z módního světa. Vaughnovi porodila dvě děti - syna Caspara Matthewa a dceru Clementine, která se narodila koncem roku 2004.

Zdálo se, že krom fotografií v kalendářích a reklamní kampaně propagující Německo už se šestatřicetiletá Schifferová k práci modelky nevrátí. Ale letos ji "znovu objevil" módní návrhář Karl Lagerfeld, který si ji vybral pro reklamní kampaň na svou kolekci 2007 Chanel Cruise a v polovině května se Schifferová objevila na předváděcím molu při přehlídce v Santa Monice.

Klumová vydělává nejvíc

Rekordmankou, co do počtu dětí, je mezi topmodelkami Němka Heidi Klumová, která v loňském roce porodila svému druhému manželovi druhého potomka. Čtyřiatřicetiletá kráska a zpěvák Seal mají synky Henryho a Johana, společně od jejího narození vychovávají také dceru Leni, jejímž otcem je manažer týmu Formule 1 Renault Flavio Briatore.

Klumová patří mezi nejslavnější a nejvíce ceněné tváře módy a její výdělky v loňském roce odhadl časopis Forbes na 3,2 milionu liber (133,5 milionu korun). Ve světě, kde jen ty nejšťastnější zvládnou pokračovat v kariéře, jakmile se jim zlomí pětadvacítka, tvář Heidi Klumové a její záplava blond vlasů na obálkách prodává bezpočet módních časopisů a v reklamách nabízí řady kosmetiky.

Čtyřiatřicetiletá Herzigová se novinářům svěřila, že by se raději ze světa módy přesunula do světa filmu, který už ostatně v několika rolích okusila, protože "modelkou v šedesáti letech být nemůžete". I tenhle argument ale některé její kolegyně vlastním příkladem vyvracejí.

Mám tělo, které jsem si vydřela

Ve světě módy nadále velmi úspěšně působí Cindy Crawfordová, která si i ve věku jednačtyřicet let - a coby matka dvou dětí - udržuje stejně štíhlou postavu, jako měla ve dvaceti. Dnes si jí prý ale mnohem víc považuje, protože ji stojí víc sil. "Když mi bylo třiadvacet, ostatní ženské na mě koukaly a říkaly: No, ona ještě neměla děti. Ale teď už je mám a vím, jaké to je shazovat kila nabraná při dětech," řekla novinářům.

"Musím říct, že teď jsem se svým tělem spokojenější, než jsem byla tehdy, protože teď mám tělo, které jsem si vydřela." Postavu, která jí umožňuje pokračovat v modelingu, si udržuje stravou bohatou na proteiny a přísným cvičebním režimem, který zahrnuje i jógu. Mladistvý vzhled jí pomáhají dodávat od devětadvaceti let injekce botoxu a kolagenu.

"Za kvalitu své kůže vděčím svému kosmetickému chirurgovi. Nehodlám lhát nikomu a ani sama sobě. Když minete určitý věk, krémy na pleť sice fungují, ale jestli si má kůže udržet pružnost, dá se spoléhat jenom na vitamínové injekce, botox a kolagen," přiznala otevřeně.