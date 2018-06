Herzigová: Pracuji každý den 10 hodin

Topmodelka přiletěla z Londýna, kde rok žije, a jak sama říká, začíná si tu budovat bydlení na delší čas.

„V Londýně se mi líbí. Je to velmi inspirativní a mladistvé město. Je tam spousta zajímavé muziky, divadla a kultury. Žila jsem osm let v New Yorku a čtyři v Paříži. Odjela jsem v 16 letech z domova, teď je mi dvaatřicet. Začínám mít potřebu domácího tepla, kterou jsem nikdy dřív moc nepociťovala,“ řekla Eva jen několik okamžiků poté, co 22. prosince přistála v Praze a ještě s kufry v rukou přišla na předvánoční večer do litvínovské galerie Radeniční sklípek.

* Je pravda, že první, co si po příletu do Česka dáte, je rohlík a pochoutkový salát?

Ano. To musím mít. To jinde není.

* Prý jste se v Anglii zdržela na svatbě Eltona Johna?

Tam jsem nebyla. S Eltonem se znám, ráda se účastním třeba jeho charitativních akcí na podporu nemocných AIDS. V Anglii byla jeho svatba velký poprask. Už tam platí, že se mohou brát i muži mezi sebou a on šel hned příkladem.

* Hodně času trávíte také v letadle. Jak létání snášíte?

Já tam pracuju. Nebo čtu nebo spím. Je to pro mě odpočinkový čas. Tam nikdo neotravuje a jsem nedostupná i telefonicky. A toho musím využít.

* Jak si bráníte své soukromí?

To je jednoduché. Když se člověk chce schovat, schová se - oblékne se jinak, jinak se chová. Tady je to ale trochu jiné než ve světě. Takový ten údiv a neustálé obletování tady tolik není. Tady ochranku nepotřebuju.

* Přijela jste na Vánoce. Těšíte se na dárky?

Už mi není pět let. Vánoce dělají hlavně děti. Sestra i bratr je mají, na ně se moc těším. A taky na domov, na maminku, na tatínka. My jsme při svátcích jako rodina vždy pohromadě. Na těch společných chvílích si zakládáme. To je pro mě na Vánocích nejdůležitější.

* Co vánoční úklid, chystáte se?

Na to moc nejsem. Mám umělý stromeček a jen měním ozdoby. A maminka letos už zamkla koště do skříně a bude se místo leštění věnovat mně.

* A cukroví pečete?

Mám ráda vanilkové rohlíčky a cukroví slepované marmeládou. A taky babiččin štrůdl. Já letos nepeču. Už je hotovo. Ale většinou to je tak, že maminka připraví recepty, řekne, co ještě nemá, a společně pečeme.

* Dárky raději dáváte nebo dostáváte?

Pro mě je největší dárek, že jsme s rodinou pohromadě. Já ani nemám Vánoce s dárky příliš spojené, to patří spíš k narozeninám. Dárky k Vánocům dávám nejraději dětem.

* Prozradíte nějaké?

To ne. Vezu je z Londýna. Balit je ale budu doma.

* A co si pod stromeček přejete vy?

Knížky, filmy, hlavně staré české, a cédéčka. Teď někdy vyšlo nové CD Richarda Müllera, toho jsem potkala v patnácti letech při koncertě v Litvínově a myslím, že se do mě zamiloval. Na jeho muziku se těším.

* Jak vypadá váš volný den?

Nemám volné dny. Začala jsem navrhovat plavky do kolekce Eva Herzigová, od devíti do devatenácti hodin chodím do práce. Modeling přesouvám na soboty a neděle. Já si vedu vše sama, nechtěla jsem prodat své jméno nebo dát na něj licenci, aby po mně někdo pojmenovával nějaké řady výrobků, se kterými nemám nic společného. To mi nepřijde kreativní. Chci sama tvořit, aby bylo vidět mou práci.

* Co to ve vašem podání znamená „chodit do práce“?

Mám kancelář v Turíně, tam jsou dvě asistentky. V Londýně mám notebook a telefon. Když jsem v Itálii, tak chodím do kanceláře. Jinak posílám své věci z Londýna mailem. A vyřizuju telefonáty.

* Čím byste se zabývala, kdyby nepřišla příležitost v modelingu?

Chtěla jsem být letuškou a cestovat. Anebo turistickou průvodkyní. Byla bych ale nejspíš věčný student.