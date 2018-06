Herzigová odhalila vnady pro Playboy

"Mé tělo je má soukromá záležitost. Někteří lidé si myslí, že když jsem modelka, že se také svléknu," uváděla ještě nedávno Herzigová. Jak se zdá, karty se nyní pořádně obrátily.

"Playboy je báječný koncept, elegantně ukazuje krásu těla," tvrdí nyní.

Podobné nabídky provázejí litvínovskou rodačku od začátku její hvězdné kariéry. Teprve teď jsou však zcela splněny modelčiny smluvní podmínky.

"Poprvé dostanu vše, co požaduji, včetně fotografa. Vybrala jsem si Maria Sorrentiho kvůli jeho práci, protože je to umělec - tajemný, ženský a sexy," chvalí ho Herzigová.

Fotky už jsou na internetu

Na internetu už kromě oficiální fotografie na stránkách Playboy.com kolují další akty, které by mohly být ze srpnové kolekce Playboye. - více zde a zde

Třicetiletá kráska působí v oblasti modelingu od svých šestnácti let. V roce 1994 se objevila v prestižní kampani na podprsenky Wonderbra. Pracuje pro nejslavnější značky světové módy a kosmetiky.

Od malička si Eva přála být herečkou. Sen se jí splnil v roce 1995, kdy debutovala ve francouzském snímku Guardian Angels, poté účinkovala ve filmech L´Amico Del Cuore a Just For The Time Being.

Herzigová byla vdaná za Tika Torrese, bubeníka skupiny Bon Jovi, ale manželství se rozpadlo. V současné době střídavě žije v Paříži a v Turíně, kde pobývá její italský přítel Gregori Marsia.