Herzigová koupila v Londýně dům za 85 milionů korun

Podle deníku London Evening Standard koupila sedmatřicetiletá modelka Eva Herzigová pětipokojový dům ve viktoriánském stylu.

List současně cituje bankéře, který bydlí na stejném náměstí a stěžuje si, že modelka podala spoustu žádostí o stavební povolení včetně rozšíření domu směrem do zahrady a vyhloubení suterénu. "Je to přehnané a mohlo by to rušit naše náměstí celé měsíce," řekl rozhněvaný bankéř.

Herzigová navíc sdílí se svým italským přítelem Gregoriem Marsiajem a synem Georgem byt blízko Janova.

Rodačku z Litvínova proslavila především v 90. letech reklamní kampaň na podprsenku Wonderbra. Letos získala lukrativní nabídku od francouzské módní značky Un 1 Deux 2 Trois 3, jejíž tváří se stala na příští dva roky. Modelka se bude navíc osobně podílet na tvorbě exkluzivní limitované kolekce pro jaro 2010.