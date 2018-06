Herzigová je na vrcholu. Co bude dál?

Teoreticky by se Eva Herzigová, rodačka ze severočeského Litvínova, mohla ještě pár let na výsluní udržet. Čokoládová kolegyně Naomi Cambellová je koneckonců ještě o tři roky starší a stále žádaná. Nicméně věk přináší své: důkazem budiž jedna z fotografií z přehlídky v Miláně, na níž velký dekolt Evě odhaluje poprsí. To už nevypadá tak bujně a pevně jako před lety, kdy reprezentovalo podprsenky Wonderbra.

Herzigová zatím o sobě tvrdí, že je po dvanácti letech na vrcholu. Odtud však vede jen jedna cesta... Dolů. Navíc má modelka již několikaměsíční známost, Itala Gregori Marsiu, a přála by si děti: chlapečka a holčičku.



Podaří-li se topmodelce usadit se, založit rodinu a prosadit se u filmu, jak má v plánu, je vyhráno. Přitom takové vítězství není vůbec nereálné. Hrála už například s Gérardem Depardieuem ve snímku Strážní andělé - a kritici její talent ocenili.



Kdyby ale neuspěla ve filmu, zbývala by ještě jedna cesta. Může se pokusit udržet v módě mezi nejlepšími ještě pár let. Znamenalo by to ale navštívit plastického chirurga a podstoupit nějaké operace. Mezi slavnými a krásnými celebritami na celém světě není takové řešení nijak výjimečné. I Eva by měla posléze obličej bez vrásek a znovu výstavní prsa.



Zdá se ale, že tahle varianta zatím slavnou českou rodačku neláká.