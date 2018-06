Herman: Možná budu v porotě i příště

Herman si je zatím jist tím, že vydá CD Anetě a Šárce. "I Sámer by si desku zasloužil," svěřil se čtenářům. České Dajdou by naopak desku nevydal: "Vím, že by si to asi někdo koupil, ale nejsem hyena."

Vydavatelství BMG má právo na SuperStar po celém světě. Stejnou roli sehraje i nyní na Slovensku, kde hledání hvězdy teprve začíná. Milan Herman je jediný porotce, který (pokud bude ředitelem a nepošle za sebe do poroty náhradu) může soutěž v Česku provázet i v dalších sériích této reality show.

Smlouva s BMG neupravuje, kdo bude mít při výběru písniček hlavní slovo. "Aneta je v postavení, že pokud nebude chtít něco dělat, tak nebude nikdo, kdo by ji do toho nutil," říká Herman.

Podle jeho slov by bylo nesmyslné, aby se snažil zpěvačce vnutit něco jiného, než jí vyhovuje a vyneslo jí to přízeň diváků. To se týká například i účasti na různých akcích či v televizních pořadech - rozhodující slovo by měla mít sama novopečená hvězda.

Aneta: Bez právníků nic nepodepíšu

Smlouva s vydavatelem zaručuje vítězce soutěže vydání tří desek. "Nedá se říct, jestli je to spolupráce na tři roky, nebo na sedm let," vysvětluje Herman. První desku by však chtěl vydat už začátkem září, i když ví, že jde o šibeniční termín.

Zřejmě v říjnu by pak následovalo koncertní turné. Ale žádná konkrétní sólová vystoupení zatím Aneta Langerová domluvena nemá. Vystoupení bude zajišťovat manažerská firma, na jejíž služby má vítězka soutěže nárok.

Kdo bude v týmu, který začínající hvězdu obklopí, není zatím jasné. Bude na ní, zda jí životní změnu pomůže zvládat třeba psycholog. "Může si sama nominovat nejbližší spolupracovníky. Předpokládám, že to bude třeba její bratr, ke kterému má blízko," odhaduje Herman.

A Langerová potvrzuje, že jí bratr pomáhá už teď. "Díky bráchovi mám dva právníky na to, aby si nejdřív přečetli, co se mi předkládá k podpisu. A dokud to neudělají, tak můj podpis nikdo neuvidí," říká. Zatím žádné smlouvy nepodepsala, s výjimkou BMG.

***

Rozhovor s Milanem Hermanem, šéfem BMG, který vítězce vydá desku

Desku chceme vydat pěti ze SuperStar

* Měla by na ní vítězka zpívat česky, nebo anglicky? A kdo tohle určuje - firma, nebo zpěvačka?

To je na společné domluvě. Je zřejmé, že Aneta i Šárka jsou schopné dobře zazpívat česky i anglicky.

* Jak dlouho trvá nahrávání?

Například Beatles nahráli svou první desku za čtrnáct dní. Jiní ji točí i přes tři roky. My na to budeme mít necelé dva měsíce.

* Kdo bude SuperStar skládat písně?

Máme hodně nabídek od českých autorů. Vedle toho využíváme databázi BMG s nabídkami autorů z celého světa. Můžeme se tedy rozhodnout, zda písničky dodá Čech, nebo někdo ze zahraničí. Skladby pak prodiskutujeme s vítězkou a třeba si něco vybere. Vedle toho má možnost přinést svoje písničky nebo nápady.

* Bude vítězka SuperStar opravdovou hvězdou, nebo na tom bude ještě muset pracovat?

Mediálně bude hotovou hvězdou. Aby však hvězdou zůstala alespoň rok, bude muset tvrdě pracovat.

* Na čem hlavně?

Nejvíc práce bude na začátku, kdy si budeme muset popovídat o celkové budoucnosti. O tom, jestli je vítězka opravdu rozhodnuta se vydat na pěveckou dráhu, nebo jestli si jen vyzkoušela, kam až v soutěži dojde. Musíme se bavit o povinnostech ve škole, protože obě finalistky mají ještě daleko před maturitou, kterou by podle mě měly zvládnout.

* Máte představu, kolika soutěžícím ze SuperStar vydáte desku?

Rádi bychom vydali maximálně pět desek.

* Myslíte, že lidé budou vítězce SuperStar věrní a budou jí posílat hlasy třeba do Slavíka?

Bylo by to logické. Pokud chce národ nové tváře, má tady skvělou možnost se vyjádřit a ovlivnit naši scénu.

* Kolik peněz má šanci vítězka SuperStar za rok vydělat?

Záleží na případných sponzorech, koncertování a podobně. Pokud bude vítězka pracovitá a žádaná, mohla by si vydělat milion a více. Hodně záleží i na ní, s čím bude souhlasit a co odmítne. Peníze nejsou vždy rozhodující. Na prvním místě by měla být kariéra zpěvačky zacílená dlouhodobě, nikoliv krátkodobé vydělávání peněz a konec.

* Jaké byly přednosti Anety a Šárky?

V soutěži se Šárka jevila jako zpěvačka s již dokonalým projevem, což je zřejmě spíše vrozený dar než nějaký výsledek tvrdé práce. Je naprosto přirozená. Aneta má oproti Šárce zajímavější hlas, který se dá lépe zapamatovat, a působí velmi sympaticky. Ani jedna není zatím dokonalá, ale jejich vlastnosti je obě předurčují k úspěchu. To už dokázaly tím, že došly až do finále.

* Jaké by pro vás bylo ideální finále?

Nikomu jsem od začátku nenadržoval, nechal jsem se překvapit tím, co přijde. Je jasné, že ve finálové desítce bylo hodně výborných zpěváků či zpěvaček. O tom, že se nedostali do finále, rozhodli diváci. A já jsem byl s finálovou dvojkou velmi spokojený. Mrzelo by mne, kdyby se do ní probojoval někdo, kdo zpívá hůř.

* Zajímá vás i vítěz Hvězdné pěchoty?

Jako obchodník si dovedu představit, že by se pár kusů s Hvězdnou pěchotou prodalo. Nicméně jako člověku se mi to docela příčí. Když je vidíte na obrazovce, zasmějete se, ale pak si uvědomíte, že by se tomu člověk moc smát neměl. A vydělávat na tom peníze? No, k tomu mě bude někdo muset hodně přesvědčovat!