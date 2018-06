Herečky z Pout zlákala pláž

Na pláži bylo ve čtvrtek odpoledne vedro skoro jak u Jadranu, ale kvůli autogramiádě nedošlo ani na opalování, natož na koupání. "Vedro mi vyhovuje," uvedla herečka pro iDNES.

"Snad i k moři letos vyrazíme, ale záleží na manželovi. Má strašně málo času, a tak se to asi rozhodne ze dne na den, stejně jako vloni, kdy mi den předem oznámil, že odjíždíme do Chorvatska."

Dřízhalová by se ráda podívala na nějaký exotický ostrov. "Ale protože se bojím létat, tak se mi to asi nepovede a spíš pojedeme někam blízko."

Daboval medvídka

Manžel třicetileté herečky vystudoval herectví, pracuje jako designér, scénograf a příležitostně hraje a dabuje. "V seriálu Náměstíčko hrál například nepovedeného syna Oldřicha Navrátila, nebo v kresleném seriálu Méďa Béďa daboval toho malého medvídka Bubu," směje se Zuzana alias seriálová Marcela Rubešová.

Smíchovskou pláž si den před odletem na pravý písek na Kypru vyzkoušela také Mahulena Bočanová. "Bude to dámská jízda všech generací. Letím se čtyřletou dcerou Marinou, s maminkou, kamarádkou Zuzkou Strakovou, která oblékala SuperStar a její dcerou..," počítá Bočanová. Odpočívat na Kypru hodlají měsíc.

K moři se konečně po dlouhých pěti letech chystá také Renata Visnerová, která se nyní ocitla v seriálu v hlavní roli Marie Boháčkové. Na dovolenou pojede v srpnu s přítelem a do Španělska. "Máme dodávku, ve které budeme spát. Docela ráda si na pláži čtu a spím," uvedla herečka pro iDNES.

Chtěla by být námořníkem

Jana Ivanovič - Infeldová alias Markéta Prchalová procestovala v zimě s manželem Afriku, a tak se ve čtvrtek ocitla na pláži vlastně už podruhé. Za dva týdny se ale znovu chystá za sluncem. Napřed oslaví v Srbsku svatbu své švagrové (sestry manžela), která se tam provdala, pak s nimi pojedou na něco jako svatební cestu po Řecku.

"Řecko mám moc ráda, dokonce jsem se v jazykové škole i učila řecky a zvládám základy," svěřila se Infeldová. "Pár dní mě to na pláži baví, ale odpočinek ráda kombinuji s výlety a tanečky. Celé dny jen ležet a večer si jít lehnou do postele, to by mě nebavilo," přiznala šestadvacetiletá herečka.

Potápění prý ještě nezkusila, ale láká jí letět s padákem za člunem. "Už jsme to měla jednou objednané, ale kvůli větru to museli zrušit a pak jsme už odjížděli, tak snad příště."

Jana miluje moře a i když ví, že si pod dojmem filmů skutečnost romanticky idealizuje, tvrdí: "Kdybych byla chlap, chtěla bych být námořníkem a plavit se dlouhé měsíce po moři na plachetnici."

Čáp vydal básničky

Fanouškům nejdelšího českého seriálu, jehož druhá řada se 116 díly skončí až 29. června příštího roku, se podpisovali ještě například Martin Zounar, Saša Rašilov nebo Filip Čáp. Tomu právě vyšla knížka básní nazvaná Vzalas mi noci.

Od září se v seriálu objeví ve významnější roli majitele koňského statku Alois Švehlík, víc si zahraje také Bára Štěpánová.

Pražská pláž na Smíchově bude i s bazénem a pódiem oficiálně pro veřejnost otevřena 29. června, 15. července tu vystoupí zpěvačka Iva Frühlingová, 10. srpna pak Věra Bílá.