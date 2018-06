Herečky z Grindhouse se svlékly pro Rolling Stone

Herečky Rosario Dawsonová a Rose McGowanová jsou nejen sexy, ale i velmi odvážné. V novém hororového filmu Grindhouse od režisérů Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze bojují nejen s drsnými zabijáky, ale například i proti skupině zombies.

Není tedy divu, že se tyto neohrožené krásky nebály a odhalily své vnady na titulní stránce časopisu Rolling Stone.

Hororový projekt Grindhouse, který se bude v České republice promítat rozdělený do dvou částí, je poctou béčkovým filmům ze sedmdesátých a osmdesátých let. První díl vstoupí do českých kin nejdříve pátého července, druhý příspěvek nasadí distribuční společnost třiadvacátého srpna.