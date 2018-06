VIDEO: Herečky vybíraly Miss Junior, samy by do toho nešly

Zrovna patronka celé soutěže herečka Miluše Bittnerová by v patnácti do výběru mladých miss neprošla. V pravidlech totiž je, že dívka nesmí mít „piercing, především v obličeji a na hlavě.“ Bittnerová však právě s těmito ozdobami v tom věku experimentovala.

„Puberta se mnou mlátila o sto šest. Barevné vlasy, dredy, piercingy, velká anarchistka, velká umělkyně, divím se, že mě naši nezabili,“ říká sebekriticky.

Do soutěže krásy by ovšem neměla odvahu se přihlásit, ani kdyby pravidla splňovala. Stejně na tom je i herečka Ivana Jirešová. Ta na svých patnáct let vzpomíná jako na velký životní zlom, kdy nastoupila na pražskou konzervatoř. „Z domova jsem odešla na intr do Prahy a byla jsem úplné dítě. Chodila jsem tady po Praze a když jsem potkala někoho z Písku, tak jsem k němu běžela,“ vzpomíná Jirešová.

Do soutěže Miss se naopak odhodlala moderátorka Kristina Kloubková. Ale ta byla v té době už takový missí senior. „Já jsem byla na Miss poslední možný rok, takže mi bylo 24, nebo 25. A měla jsem zranění kolene a musela jsem odstoupit. Takže jsem odstoupila a bylo to správně,“ říká bývalá tanečnice.

Soutěž Miss Junior nakonec vyhrála už plnoletá studentka Andrea Žiačiková (18), která má už devátý titul královny krásy. „Byla jsem asi na deseti soutěžích a devětkrát to vyšlo,“ chlubí se. Příští rok by to ráda zkusila i v České Miss.

Andrea Verešová s českou a slovenkou Miss Junior Česká Miss Junior Andrea Žiačiková

„Soutěže krásy mě hrozně baví. Líbí se mi, jak se o nás starají, češou, líčí, zkrátka ten šum okolo,“ vysvětlila důvod své účasti na missích soutěžích.



Na Miss Junior se volila i nejkrásnější mladá Slovenka. Vyhrála sedmnáctiletá Dominika Krčeková.