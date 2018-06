Herečky v letech na titulce: Sarandonová a Fondová se věkem netrápí

Nejodvážnější snímek má v časopise čtyřiašedesátiletá Susan Sarandonová, která pózovala nahá. Decentní černobílé fotky ale dávají důraz spíš na obličej než tělo. Sarandonová, která se loni po víc než dvaceti letech rozešla s hercem Timem Robbinsem, nemá strach, že by ve svém věku nebyla už pro muže přitažlivá a mládí by vrátit nechtěla.

"Nechtěla bych, aby mi bylo zase 20. Vím toho mnohem víc a jsem daleko spokojenější v kůži povislé tak, jak je," řekla Sarandonová.

Podle ní by měla každá žena proces stárnutí přijímat tak, jak přichází a nebát se tolik o svůj vzhled. "Život je příliš krátký, abychom se neustále strachovaly o to, jak vypadáme. Když slyším mladé dívky, jak si stěžují na povrchní věci...Jsi na vrcholu své fyzické krásky právě teď! Prostě si to užij a přestaň se starat o to, že tvá stehna jsou příliš velká. Jestli vás štve, jak vypadáte v pětadvaceti, pak budete mít těžký život," dodala herečka, kterou proslavily hlavně filmy Thelma a Louise nebo Čarodějky z Eastwicku a za roli ve filmu Mrtvý muž přichází získala Oscara.

Stáří prý přineslo větší klid a pohodu i Jane Fondové, která ve svých dvaasedmdesáti letech vypadá úžasně i bez plastických operací. Jedinou, kterou podstoupila, byla úpravu dolních očních víček.

"Na stárnutí je několik úžasných věcí. Starší lidé se přestávají děsit toho, jací jsou. Všechny studie dokazují, že jste méně úzkostliví. Lidé mají méně negativních emocí. Mají tendenci vidět věci z obou stran. Je jen málo věcí, které by mě stresovaly," řekla časopisu V Fondová.

Také jednašedesátiletá Sigourney Weaverová je hrdá na to, kolik jí je let a nikdy by prý o věku nelhala. "Cítím, že jsem moudřejší. Jak stárnete, máte jiný pohled na svět, takže podle mě vše chutná lépe a je větší zábava. Víte, že máte jen tuto chvíli," řekla Weaverová. Hvězda filmů o vetřelcích se nebojí, že by kvůli věku přišla o práci. "Znám několik hereček, které jsou mnohem starší než já a tvrdí, že jim je teprve šedesát. Lidé mě ale najímají proto, že jsem Sigourney a ne že jsem o pět let mladší nebo starší," dodala herečka.