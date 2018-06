VIDEO: Krásky z Ulice a Ordinace odhodily svršky a ukázaly sexy těla

"Je mi jednatřicet, nemám s tím problém. A doufám, že ho ani mít nebudu," řekla na kameru iDNES.cz oslavenkyně dne Anna Kulovaná, která jako jediná odmítla odhodit oblečení a vyzkoušet si relax se svými seriálovými kolegyněmi.



Herečka Anna Kulovaná oslavila 31. narozeniny.

Narozeninový den, který se shodou okolností kryl s odpočinkovým odpolednem, měla dopředu naplánovaný jinak. Navíc je tu dvouletá dcera Žofie, za kterou pospíchala.

"Jinak si ale wellness ráda dopřeju. Chodím na fyzioterapii, chodím do posilovny a občas si jdu i zaplavat. A samozřejmě nepohrdnu ani masáží. Jednu jsem teď dostala od kamaráda k narozeninám," smála se sympatická herečka.

To její mladší kolegyně Šárka Vaculíková, Michaela Doubravová a Ha Thanh Nguyenová využily služeb masérek okamžitě. Shodly se, že neodpočívaly už pěkně dlouho.

"Kdy jindy wellnessovat než na podzim. Je to výborný způsob relaxace. Sama ale relaxovat moc neumím, ale měla bych se to naučit. Častokrát se mi totiž stává, že když mám volný den, tak ho pak celý prospím," uvedla Vaculíková, která v Ulici hraje Adrianu Peškovou, tedy postavu, jíž dříve ztvárňovala modelka Dominika Kadlčková.

"Na masáži jsem byla poprvé. Moc jsem si to užila. Musím přiznat, že mám úplně ztuhlá záda, a to asi ze stresu. Vůbec nemám čas chodit na masáže nebo si jen tak odpočinout ve vířivce nebo sauně. Do budoucna bych tyto relaxační činnosti ráda zařadila do svého programu,“ dodala nová posila novácké Ordinace Ha Thanh Nguyenová.

Herečka Šárka Vaculíková na masáži. Herečka Michaela Doubravová na masáži.

Kolegyně z branže přišla později podpořit i Ljuba Krbová. Procedur se však kvůli nachlazení předem vzdala.