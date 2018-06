Herečky Stone a Berry milují italského návrháře. Pro jeho sexy modely

Žádné způsobné sezení a čekání na zahájení módní přehlídky, ale popíjení

šampaňského, vína a koktejlů, ochutnávání specialit z připraveného rautu a

posedávání, či spíše polehávání na pohodlných sedačkách s polštáři. Přehlídka

ohlášená na půl desátou začala o hodinu později, ale nikomu to nevadilo. Na

mistra Roberta Cavalliho, jednoho z nejoptimističtějších a nejoblíbenějších módních návrhářů hvězd, který miluje život, večírky, smyslnost, sexy styl a extravaganci, si každý počkal rád.



Poprvé za večer se Cavalli objevil s pro něj typickým doutníkem v ruce na plátně,

prostřednictvím kterého se mapovalo dění před místem konání. Byl v obležení novinářů a televizních štábů, které se do Říma kvůli této události sjeli. A nebylo divu,

hvězdy jako Sharon Stone a Halle Berry, nebo modelka Bar Refaeli, bývalá přítelkyně Leonarda diCapria, pro to byly dobrým důvodem.



Těhotná Berryová v přiléhavých šatech

Herečky se nechaly ochotně odchytávat televizními reportéry a pózovaly

fotografům. Těhotná Berry tentokrát nezvolila odvážný dekolt, v jakém se objevila na nedávné premiéře svého nového filmu, ale černé přiléhavé šaty, které zvýrazňovaly její čtvrtý měsíc těhotenství. I v nich byla ovšem velmi půvabná, vypadala spokojeně a bylo vidět, že si svůj vysněný stav užívá. Poněkolikáté opakovala, že se cítí úžasně a že by chtěla být těhotná pořád. Cítí se prý totiž velmi sexy stejně jako v šatech od Cavalliho.

"Roberto Cavalli je jeden z mých osobních favoritů, jeho šaty jsou sexy. Myslím, že spolupráce s H&M je skvělá, protože teď mohou všechny ženy nosit jeho modely," chválila jeho práci. Pozadu nezůstala ani Sharon Stone. "Roberto Cavalli je báječný návrhář. Ví, jak udělat oblečení elegantní a zároveň sexy," nechala se slyšet.



Módní přehlídka v Římě se nesla přesně v duchu relamního spotu "Roberto Cavalli v H&M", který je nekonečným večírkem na oslavu módy, na němž nosí šťastní lidé

luxusní značkové oděvy od slavného italského návrháře. Příchod Cavalliho na scénu byl přesně takový - večírkový. Červený koberec na přehlídkovém mole přešel v doprovodu své ženy a zároveň pravé ruky, mimochodem bývalé nejkrásnější ženy Rakouska Evy Düringerové. Za ním nadšeně poskakovali či tančili, smáli se a nezávazně se bavili lidé oblečení do kožených bund, večerních modelů, topů, triček a módních úzkých riflí. Charakteristickým tématem dámské kolekce je vzor leoparda a zebry.

Oblečení italské módní ikony nebude díky spolupráci s H&M dostupné už jen hvězdám, za přijatelné ceny bude v Česku k mání od 8. listopadu.