Herečky prodávají v Mokré čtvrti

Každý se tu může setkat i s řadou známých osobností, které do bazaru přispěly svými osobními věcmi.

"Letos se nám sešlo pár vzácností. Třeba Anděl od Radůzy. Ale také jedna z krav, které stály v létě v ulicích Prahy. Ta už má dokonce i kupce. Já osobně dávám letos do prodeje kávovar," prozrazuje Vilhelmová.

Celý pátek přijímala s kolegyní Geislerovou v kavárně Diskafé zboží. V sobotu a v neděli se bude prodávat. Mimo jiné pít víno a zpívat. Vilhelmové bude dělat tentokrát společnost její měsíční syn František, šestnáctiměsíční Bruno herečky Geislerové už bazar zažije podruhé.

"Každý rok je všechno jinak než ten předchozí, protože záleží na tom, jaké věci lidi první den přinesou. Máme tam různé sekce - tuzex, second hand, knihovnu a podobně. Stejný zůstává adresát výtěžku vánoční akce. Již tradičně ho Geislerová, Vilhelmová a Butko předávají prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětským domovům a letos i Idě Kelarové, která pořádá tábory pro romské děti. Loni takhle vybrali téměř sto tisíc korun. - více zde

Jak na tenhle nápad herečky přišly? "Úplně jednoduše - v hospodě. Někdy před třemi lety jsme seděli s Aňou a Sergem, a říkali si, že bychom potřebovali vydělat nějaký velký prachy. Padlo několik návrhů -otevřít si hospodu, kavárnu nebo kiosek. Až Aňa nakonec povídá: My tady plánujeme blbosti, přitom nejsme schopní dát dohromady ani bazar. Takže vznikl tenhle bleší trh. Ale peníze musíme pořád vydělávat jinak," směje se Vilhelmová.

V tradici hodlají v každém případě pokračovat. Jen nikdo z nich netuší, jak dlouho.

"Udělali jsme to poprvé a ono to vyšlo. Vybrali jsme tenkrát asi padesát tisíc a narychlo jeli do obchodního centra, kde jsme je pod Stromem splněných přání předali Tereze Maxové. A měli jsme z toho tak dobrý pocit, že bylo jasné, že v tom chceme pokračovat. Chodí už ti samí lidé, rodiny si u nás navzájem nakupují dárky. Každému nabídneme štamprličku, oni si to pak obejdou ještě jednou. Loni si nějaký pán moc pochvaloval, jak u nás nakoupí bez shonu a stresu."

Celá akce bude stylově zakončena v pondělí koncertním galakoncertem nazvaným Snesitelná lehkost pití. Zazpívá na něm kromě všech tří pořadatelů bazaru Ida Kelarová, Petra Špalková, Linda Rybová, Dan Bárta, Ivan Trojan nebo Jiří Macháček. - více zde