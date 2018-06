Herečky na Lvech plánovaly miminka

FOTOGRAFIE ZDE

Táňa Vilhelmová, hereččina kolegyně z úspěšného filmu režiséra Bohdana Slámy, na večírku chyběla. "Je s manželem i s tříměsíčním Františkem v Africe," omlouvala Aňa svou kamarádku, s níž organizuje každý rok předvánoční charitativní bazárek.

"Ten loňský se obzvlášť povedl, vynesl kolem 250 tisíc, byl to rekord. Povedl se také úžasný koncert, a tak na další rok chystáme kromě bazárku ještě něco speciálního, nějakou vánoční spektakulární záležitost," naznačila herečka překvapení.



S Táňou do Afriky by se Aňa někdy moc ráda podívala. "Určitě bych tam ráda s ní jela, ale počkáme, až Tánino miminko bude větší a budeme mít všichni čas."



Alice chce dvě holky

O miminku se na party bavila i Alice Bendová s těhotnou Gabrielou Filipi. "Jelikož je mi dvaatřicet let, nemůžu o miminku přemýšlet v horizontu desetiletí, ale plánuju tak na půl roku dopředu. Takže nejbližší půlrok ještě těhotenství neplánuji, ale ten další už bychom mohli. Uvidíme," připustila pro iDNES Bendová, která by si přála dvě děti. Nejraději prý dvě holky, aby měly každá takovou ségru, jako mám já," otočila se Alice na sestru, která ji na večírku doprovázela.



Herečku teď kromě seriálu Rodinná pouta čeká druhý díl filmu Duše jako kaviár, který se bude jmenovat Duše jako oběť hříšného těla. V létě bude točit další díl cyklu Hop nebo trop. Teď v zimě se těší na snowboard. "Se ségrou pojedeme do Špindlu. Samy dvě, jezdíme takhle každý rok."



Půvabná Gabriela Filipi čeká v květnu chlapečka a do pražské Lucerny ji doprovodil manžel. "Všem říkám, že se nám narodí Gabriel, ale možná to tak ani nebude," smála se půvabná herečka.



Horáček by do další SuperStar nešel

Nominační večer si nenechal ujít ani podnikatel, milovník umění a poslední předseda SuperStar Michal Horáček. "Kdyby byla další SuperStar letos, myslím, že bych do toho nešel. V budoucnu možná, ale je třeba, aby dozrála nějaká nová generace, aby děti dostaly šanci vyrůst. Jinak bych se znova potkával s těmi stejnými lidmi, s nimiž jsem se potkal už minule. Pro mne by to nemělo význam," řekl iDNES na téma českých pěveckých nadějí.



Třiaosmdesátiletého filmového akademika, legendu českého filmu Lubomíra Lipského doprovodila na tradičně vegetariánský raut jeho dcera. "Jako Akademik jsem měl povinnost vidět všechny filmy, a taky jsem je viděl. Snímek Štěstí je mi nejblíž. Z mladých herců jsou výborní Pavel Liška, Michal Dlouhý, Jan tříska, Aňa Geislerová, samozřejmě, Táňa Vilhelmová, myslím, že jsou to už stálice českého filmu," uvedl pro iDNES.



Středem pozornosti byl samozřejmě také vyhledávaný moderátor Tomáš Matonoha. "Mám toho moc," svěřil se. kromě Českých lvů má na starosti ještě Miss ČR a reality show Udělám cokoliv. Pozvání na on-line se čtenáři iDNES odmítl. "Nezlobte se, ale já tuhle komunikaci, kdy druhému nevidím do očí, prostě nějak nesnáším," vysvětlil.