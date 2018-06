Herečky jen v plavkách si užily v Řecku a pak je čekaly Cesty domů

Herečky si odskočily na prodloužený víkend do Řecka a všechny se nejvíce těšily na moře. Své přednosti odhalily v plavkách, jenom Jitka Smutná se při pózování radši ponořila až po krk do vody. "V Řecku jsem byla poprvé a určitě se sem vrátím," řekla.

Miluše Šplechtová, Pavla Vitázková, Iva Kubelková, Kamila Špráchalová, Vendulka Křížová a Jitka Smutná si užívaly v Řecku Iva Kubelková a Kamila Špráchalová v Řecku

Vendulka Křížová v Řecku oslavila narozeniny a po delší době strávila pár dní bez dětí. "Tím, že mám narozeniny v létě, občas je slavím na cestách, ale takovou oslavu jsem ještě nezažila. Možná bychom k takovému souznění došly i na Šumavě, ale řecká atmosféra všechno mnohem víc umocnila," prozradila oslavenkyně.

Herečka Vendulka Křížová oslavila narozeniny v Řecku

O den později slavila narozeniny i majitelka CK Sotira Korecká Margaritopulu, která herečky pozvala. Oslava tak trvala dva dny.

Miluše Šplechtová, Vendulka Křížová a Iva Kubelková na pláži v Řecku

Iva Kubelková se na dámské jízdě předvedla coby velká znalkyně módních trendů, pohotová stylistka a výborná obchodnice. Kolegyním radila při výběru bot, šperků, plážových šatů i overalů. Tvrdě smlouvala s mazaným prodejcem o výhodnou cenu a neslevila ani o euro: "Eight eur, nebo běž!" to byla rezolutní slova Ivy, která všechny kolegyně pobavila.

Pavla Vitázková v Řecku

Herečka Pavla Vitázková se už letos do ciziny nechystá. "Nemám potřebu ani touhu jezdit za každou cenu do zahraničí, já mám dost co dělat i doma. A tím nemyslím, že sedím doma na sedačce, myslím Českou republiku nebo Slovensko, odkud je můj muž. Ale sem se určitě ještě někdy vrátím. A doufám, že pokud možno ve stejném nebo podobném složení," dodala.

Během Řeckého večera herečky ochutnaly tradiční jídla i typická vína a spolu s tanečníky v lidových krojích si také zatancovaly místní tance. Když vyzvali do kola Jitku Smutnou, nejdřív se lekla, protože prý tančila naposledy v šestnácti letech, ale nakonec se i ona nechala zlákat. Každá z hereček si jako památku na řeckou kuchyni odvážela velký svazek oregana.