OBRAZEM: Sexy těla, blažené výrazy. Takhle relaxují známé ženy

"Je pravda, že wellnessu holduji hodně. Sauny, vířivky, obojí mám ráda. Když mám čas, tak chodím spíše do vířivky, než na masáž, ale od teď budu na masáže chodit určitě častěji," uvedla s úsměvem moderátorka Zora Hejdová, která zvolila bylinkovou masáž.

To Kateřina Pechová z Ordinace dala přednost bambusové tyči. Právě touto tyčí se masáž prováděla. "Na některých místech to trochu bolí, je to ale příjemná bolest a masáž je opravdu uvolňující. Doma masíruji všechny, ale mě už nikdo, což je dost nefér," svěřila se Pechová.

Lávovými kameny se zase nechala hýčkat herečka Ivana Jirešová, jež nejvíc ocenila uvolňování oblasti krku a šíje.

Vůbec poprvé se veřejně prezentovala i nová rosnička Novy Tereza Juščíková, která pro změnu vyzkoušela tzv. mýdlovou masáž.