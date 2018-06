Herečku zničily silvestrovské chlebíčky

K silvestrovským dobrotám, které Zlata Adamovská připravuje, patří zejména čočkový salát. Tradice totiž říká, že čočka v domě při příchodu Nového roku přináší štěstí.

"Čočku prostě mít musíme. Čočkový salát je velmi jednoduchý. Do ještě teplé uvařené čočky se vmíchá nadrobno nakrájená cibule, po vychladnutí se přidají natvrdo uvařená vejce a nadrobno nasekaná kyselá okurka. Koření se podle chuti," prozradila recept Zlata Adamovská.

Ze všech silvestrů považují manželé za nejkurióznější ten, který oba prospali. " V roce 1991 nás na oslavu konce roku pozvali naši přátelé do Vídně. Strašně jsme se těšili, že uvidíme proslulý silvestrovský ohňostroj a budeme svědky toho, jak Silvestra slaví hlavní město Rakouska. Přátelé mají ve Vídni chlebíčkárnu, a tak jsme se jim nabídli jako pomocná síla. Dodnes si pamatuji, jak se musí skládat šunka, jak se maže máslo do krajů a podobně. Po dvacetihodinové směně jsme úplně zničení přišli domů a na chvilku jsme se natáhli. Dopadlo to samozřejmě tak, že jsme usnuli, a vídeňský ohňostroj neviděli," vyprávěla Korzu Zlata Adamovská.

"Tehdy jsme ještě nebyli zvyklí na kapitalistický způsob práce. Dnes už by nám to divné nepřišlo. Je normální, že už i u nás někteří lidé pracují patnáct i více hodin denně. My oba, bohužel, patříme k nim," usmála se herečka.