Herečku Keiru Knightley vykradli, zatímco byla na festivalu v Římě

Keira Knightley přijela do Říma představit film Poslední noc. Měla se spolu s kolegyní Evou Mendesovou představit na červeném koberci. Organizátoři ale museli tuto ceremonii zrušit kvůli stovkám italských zaměstnanců kulturního odvětví, kteří protestovali proti vládním škrtům v oblasti financování kultury.

Po této nepříjemné zkušenosti navíc dostala herečka zprávu z Londýna, že se do jejího domu vloupali lupiči. "Domníváme se, že ke zločinu došlo mezi devátou ranní a devátou večerní 26. října," potvrdil mluvčí Scotland Yardu.

Podle vyšetřování se zloději do domu dostali snadno, protože dveře byly vadné. "Keira je zhnusená představou, že její soukromé věci mohl procházet a sahat na ně kdokoli cizí. Cítí se být skutečně poškozená a vůbec se jí do bytu nechce vrátit," svěřila britskému listu The Sun kamarádka herečky.

Hvězda Pirátů z Karibiku je stále v Itálii a snaží se podle přátel z šoku vzpamatovat. Děsí ji, co mohou zloději s informacemi z jejích laptopů udělat. Policie se obává, že se je pokusí prodat bulváru nebo budou herečku vydírat.