Filmová manželka Radovana Krejčíře: Vím, co je to domácí násilí

Nemáte za sebou herecké vzdělání. Jak jste se k filmování dostala?Vzhledem k tomu, jak jsem byla vždycky nejistá a vystrašená, by mě to taky zajímalo (smích). Asi když máte v životě něco dělat, nějak si vás to najde, i když o sobě třeba pochybujete. Nesmíte se bát riskovat a pustit se i do věcí, od kterých vás druzí odrazují. Myslím, že to tak v životě opravdu funguje.

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Proč se Vlastina Svátková vdávala po měsíční známosti? A jak se stalo, že se nakonec musela rozvést? Více se dočtete v pátečním vydání týdeníku Téma.

První film, ve kterém jste hrála, byl velkofilm Casino Royale. V roli servírky v kasinu jste přinesla Danielu Craigovi coby agentovi 007 otrávený drink...

Měla jsem sice docela dost natáčecích dnů, ale ve filmu jsem nakonec asi jen tři sekundy a to jsem ráda, že mě nevystřihli úplně, jako se to stalo některým mým kolegům.

Dobře. Jak jste se tam ale vůbec dostala?

Přes casting. Jenom jsem tam něco řekla, zaimprovizovala a klaplo to. Myslím, že jim šlo hlavně o to najít holku, která se nezblázní z těch hvězd kolem, odnese skleničky kam má a nebudou se jí klepat trémou ruce.

Ve filmu Gangster Ka hrajete Sandru a je to zatím vaše největší role. Zase díky castingu?

Ano. Dost jsem se na něj ale připravovala. Můj kamarád Robert Mikoláš je novinář a o Radovana Krejčíře se roky zajímá. Dělal s ním rozhovory i v Jižní Africe. Tak jsem se s ním scházela a dost jsme spolu o Krejčířově ženě mluvili. Dokonce mi vytočil jihoafrického vyšetřovatele O`Sullivana a přiložil mi ho k uchu, ať si pokecáme. A přestože je film životem Krejčíře pouze inspirovaný, chtěla jsem alespoň trochu vztah mezi ním a jeho ženou pochopit. Takhle připravená jsem šla na kamerovky a s režisérem Honzou Pachlem jsme tu postavu dost probírali. Jak ji vidím a cítím. A že je důležité ve filmu ukázat i rozměr domácího násilí. Věděla jsem, že mi je v něčem dost podobná.

V čem vám je podobná?

Ve dvaceti je spousta holek naivních. I já věřila na tu romantickou lásku a velkolepá gesta a myslela si, že když se muž tak krásně chová a po týdnu padá na kolena se slzami v očích, jak moc mě miluje, bude to asi pravda. Pak ale začnete procitat do reality a najednou už z toho nemůžete utéct. Takže jsem tam měla možnost herecky ztvárnit ten přechod mezi krásnou naivní ženou k trosce na antidepresivech, která má zpackaný život jenom proto, že si vybrala špatného partnera, který už ji nikdy nenechá odejít, aby mohla zase žít normálně. V reálném světě se tohle stává poměrně často a já mám k problematice domácího násilí docela blízko. Spolupracuji s neziskovou organizací Isida Amenti, která se snaží ženám, které něco takového prožívají nebo prožily, pomoct.

Svátková ve filmu Gangster Ka

O domácím násilí jste psala i na svém blogu. Zažila jste ho na vlastní kůži?

Ano. Kdysi. Tím nemyslím v manželství. Ale měla jsem jednoho takového partnera a vím, jak je to hrozné, když vám nikdo nevěří, že se takhle ten člověk opravdu chová. Tihle násilníci se dokážou před okolím dokonale přetvařovat a ani jejich vlastní rodiče nevěří, že by mohli za zavřenými dveřmi své partnerce vrazit facku.