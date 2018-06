Herečka Veronika Nová nafotila svůdné fotky a prozradila, že je zamilovaná

Veronika Nová o svém příteli prozradila jen to, že má charisma, jeho silnou stránkou je prý také smysl pro humor.

"Mám ráda vtipné chlapy. Jsou nejvíc sexy a nikdy se s nimi nenudím. Rozhodně bych vedle sebe nemohla mít chlapa, který by byl nudný nebo suchar," říká. "Ale nejdůležitější je rozhodně charisma. Když se na chlapa podívám, musí z něj něco vyzařovat," dodává.

Muž po hereččině boku musí mít také cit pro módu. "Mám ráda, když se chlap dobře obléká. Nemusí nosit drahé oblečení, ale musí mít vkus a měl by umět věci kombinovat. I když každý se dá časem předělat," směje se Nová. "Určitě bych ale nebyla s chlapem, co nosí slipáče, nebo ponožky do sandálů," poznamenává.

Veronika Nová před focením

Sama už vyzývavým oblečení muže nevábí. "Dříve bych tvrdila, že na chlapy nejvíc zabírá sukýnka, podpatky a tričko, kde jsou prsa ven. Teď už mi to ale přijde vulgární. Jestli to na chlapa opravdu zabere, tak to o něm asi hodně vypovídá," říká herečka, která se stala tváří e-shopu nabízejícího zboží od světových návrhářů.

Sama je za módu schopná utratit hodně peněz. "Mám jeansy za osmičku, kabát za dvanáct tisíc a například kabelku značky Prada. Ta stála raketu!" přiznává bezprostředně.

Veronika Nová v šatech od Cavalliho

Z focení jarní a letní kolekce, která je právě v nabídce, se Veronice nejvíce líbily zelené šaty od Cavalliho. Právě v nich možná bude svádět svého milého na romantickém výletu v Paříži, kam za pár dní nový pár odlétá.