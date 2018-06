Herečka v obchodě kradla, řekl soud

Do vynesení rozsudku bude herečka na svobodě. Některé zdroje už dříve psaly, že jí hrozí až tři roky vězení. Agentura AP však nyní tvrdí, že bude méně.

Prokurátorka Ann Rundleová už dříve v závěrečné řeči prohlásila, že herečka kradla z pocitu vzrušení a příjemného strachu, který v ní čin vyvolával.



Advokát Winony Ryderové Mark Geragos naopak prohlásil, že se jeho klientka stala obětí spiknutí zaměstnanců obchodu Saks Fifth Avenue. Výpovědi zaměstnanců prý obsahovaly rozpory a obchod údajně nechal zničit část záznamu z bezpečnostních kamer.



Advokát tvrdil, že herečka "nechala svůj účet otevřený", protože si nejprve koupila boty za 275 dolarů a teprva potom si vybírala další svršky. Ty však už nezaplatila.

Rovněž zesměšňoval tvrzení, že Ryderová dělala díry do oblečení, když ji chytli: "Tato žena je známa svým vybraným smyslem pro módu. Že by se tedy pokoušela o novou Winoninu linii oblečení s dírami?"



Pak poprosil herečku, aby vstala. Kolem hlavy jí omotal mašli, kterou údajně ukradla a řekl: "Mohl byste někdo vidět slečnu Ryderovou s tímhle na hlavě? Dává to smysl?"

Jedenatřicetiletá Ryderová byla i u přechozího stání, ale opět nevypovídala.