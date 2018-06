Herečka Simona Stašová oddala zamilovaný pár, o hraní však nešlo

"Měla jsem větší trému, než mívám na jevišti před plným hledištěm," řekla iDNES.cz Simona Stašová, která na nezvyklou roli kývla okamžitě. Jako oddávající stvrdila vztah ženicha a nevěsty z domu pro mentálně postižené, o které pečuje sdružení Portus, pořadatel známé Akce Cihla.

"I když sňatek Míši Dlabolové a Ctibora Timorackého nemá právní platnost, oslava jejich lásky, naprosto kopírující opravdovou svatbu, má pro naše klienty velký význam," vysvětlil Tomáš Masopust, ředitel sdružení a zároveň herecký kolega Simony Stašové, s níž celou akci "upekl".

Novomanželé si vyměňují prstýnky ...a první polibek, který na rozdíl od obřadu hraný není

"Projev jsem připravovala spolu s Tomášem. S nevěstou se znám už šest let, vlastně od té doby, co jsem do projektu coby patronka vstoupila. Když mě požádala o to, jestli bych ji neoddala, velmi mě to potěšilo, netušila jsem ale, že ten akt budu takhle prožívat," říká herečka, která hned z obce Slapy, kde se v areálu chráněného bydlení Fara svatba konala, odjížděla na zkoušku kostýmu na televizní festival do Monte Carla.

Ten pro ni připravuje návrhář Lukáš Lindner. Stašová totiž spolu s Filipem Renčem a Jurajem Kukurou bude příští týden na festivalu reprezentovat film Zrozen bez porodu, který je nominován hned ve čtyřech kategoriích.

Jen co splní nutné povinnosti, vrhne se opět do práce. Momentálně totiž pracuje hned na třech filmových projektech. Objeví se ve volném pokračování úspěšného filmu Ženy v pokušení, který tentokrát ponese název Muži v naději, roli psycholožky zase ztvární ve snímku Můj vysvlečenej deník a partnerku Pavla Nového ve filmu Juraje Šajmoviče ml. Tady hlídám já.

"Když netočím, stojím na jevišti vlastně skoro každý den. Představení Shirley Valentine věnujeme navíc v divadle Palas 4. září celé Akci Cihla, výtěžek poputuje na konto sdružení," doplňuje k pracovním projektům Simona Stašová a jedním dechem dodává, že nezapomíná ani odpočívat.

Společná fotografie novomanželů a jejich nejbližších

Baterky si dobíjí především jízdou na kole. Nedávno pořídila hned dvě, pro sebe a syna Vojtu. "Je to nejnovější hit, kolo, které je během několika minut možné složit do nákupní tašky," libuje si herečka, která letos v červenci oželí kvůli odpočinku i Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. "První prázdninový týden se s oběma syny Markem a Vojtou chystám do Itálie, tentokrát se usídlíme nedaleko Říma. Moc se těšíme," uzavírá Simona Stašová.