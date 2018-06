Expřítelkyně Juda Lawa Sienna Millerová je maminkou

Millerová se snažila své těhotenství maskovat a nechtěla ho dlouho potvrdit. Přestože už v únoru bylo poznat její rostoucí bříško, promluvila o něm až v dubnu.

"Ačkoli mám přísné instrukce nic neříkat, protože to pak naprosto překazí cíl všeho, čeho jsem se snažila dosáhnout v posledních osmi letech, cítím se fajn. Všechno hezky postupuje a je to velmi vzrušující," řekla herečka o svém těhotenství v interview pro britský Vogue.

Millerová a Sturridge spolu randí déle než rok a letos v únoru se zasnoubili. Herečka už jednou byla zasnoubená s Judem Lawem, který ji o ruku požádal v roce 2004. Půl roku nato ale praskla jeho nevěra s chůvou a pár se na čas rozešel.

Sienna Millerová a Tom Sturridge (březen 2012) Sienna Millerová a Jude Law (2010)

Přestože se na podzim 2009 dali opět dohromady, další pokusy o udržení vztahu byly marné a před rokem se rozešli definitivně.

"Vše je docela harmonické v oblasti mého života. Oba jsme souhlasili, bylo to společné rozhodnutí a přátelské a jsme stále skvělými přáteli. Myslím, že to všechny frustruje, stále se spekuluje, proč a zda jsme se rozešli, kdo to začal. Ale to není nikoho věc. My jsme akorát teď došli k názoru, že to potvrdíme veřejně. Ale už měsíce spolu nežijeme, dlouho před oficiálním prohlášením. Není žádný důvod, aby se tím tisk zabýval," prozradila herečka magazínu Stylist loni na jaře.