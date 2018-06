Herečka Sandra Nováková představila novou lásku

Láska se zrodila na samém začátku natáčení. "Stalo se to ještě během filmového festivalu v Karlových Varech, dávno potom, co jsem ji do filmu obsadil. Byla to taková zvláštní náhoda, ani jeden z nás s tím nepočítal, ale najednou to tam bylo," líčí pro iDNES.cz Nejedlý.



Ještě v únoru se Sandra Nováková chlubila jiným partnerem.

Oba mladí lidé si prý rozumějí dokonale úplně ve všem. Alespoň prozatím. "Užíváme si naprostou pohodu," tvrdí Nováková. Pohoda vládne i při natáčení nového českého filmu. Podle Nejedlého se na něm sešel profesionální tým lidí od autorů po natáčecí tým a nechybí tu potřebná tvůrčí atmosféra.

Poslední klapka filmu je naplánována na 4. září a nová dvojice se už teď těší na společnou dovolenou. Kam spolu zamíří, zatím netuší. Pokud se ovšem objeví někde na večírku, jako třeba na čtvrteční Look VIP marina party, nezdrží se stejně jako tady dlouho. "Jsme normální lidi, z podobných akcí rychle mizíme," tvrdí shodně.