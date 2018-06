Herečka Sandra Bullocková chce stále dítě

Čtyřiačtyřicetiletá hvězda filmu Slečna Drsňák, která pomáhá svému manželovi Jessemu Jamesovi s výchovou jeho tří dětí z předchozího manželství, se stále nevzdala naděje na vlastní dítě.

"Věřím v Boží vůli, že když budeme žít na místě, kde je bezpečno, klid, štěstí a zdraví, tak nebude příliš pozdě," myslí si Bullocková.

Herečka odložila svůj porod, protože se spolu se svým manželem Jessem chtěla nejdříve soustředit na práci pro charitu. Teď začíná zvažovat adopci, pokud se jí nepodaří otěhotnět přirozenou cestou.

"Uvědomili jsme si, že bychom měli věnovat pozornost také jiným věcem na této planetě. Pokud jsem opravdu čekala příliš dlouho, bylo to jen proto, že jsme se věnovali jiným důležitým věcem. A jestli je teď už příliš pozdě? Na této planetě jsou miliony dětí, u kterých by mi bylo potěšením nazývat je vlastními," přiznala Bullocková.

Herečka se v roce 2009 objeví hned ve dvou filmech. Ve snímku The Proposal ztvární knižní editorku a kanadskou emigrantku Margaret, které hrozí deportace zpět do vlasti. Jak už to u romantických komedií bývá, zachrání ji láska. Druhým filmem je komedie All about Steve, kde Bullocková hraje pomatenou Mary, jež se zamiluje do hlavního hrdiny Stevea a pronásleduje ho na každém kroku.