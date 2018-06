Když se sejde klan Trojanových, je to „taková normální rodinka“

16:19 , aktualizováno 16:19

Herecká legenda Ladislav Trojan (82) kdysi zářil v seriálu Tři chlapi v chalupě. Když se sejdou jeho synové, vnuci a nejbližší rodina, je chlapů v chalupě mnohem více. Nepovede se to často, ale když ano, stojí to za to.