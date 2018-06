Herečka předváděla s modelkami

16:59 , aktualizováno 16:59

Podzim je obdobím sklizní a platí to nejen o přírodě, ale i o módě. Všechno to, co módní návrháři za celý rok vymyslí, chtějí právě na podzim představit veřejnosti. Proto se v tomto období koná nejvíc módních přehlídek z celého roku. Jak ve světě, tak u nás, po celé republice. Ačkoliv Praha žila tento týden mezinárodním ekonomickým zasedáním, v Českých Budějovicích se konala módní show, která přinesla inspiraci dokonci už i na příští léto.

Podívejte se do bohaté fotogalerie.