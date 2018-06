Parkerová střeží soukromí svých dětí, pro Vogue ale udělala výjimku

Šestačtyřicetiletá Parkerová jen nerada odhaluje své soukromí, chápe však, že jako nejvíc vydělávající herečka je ostře sledovaná.

"Ale když to není nevyhnutelné, snažím se aspoň nemluvit o osobních věcech, což se mi daří čím dál tím líp," prozradila před časem filmová Carrie Bradshawová v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES (více čtěte zde).

Sarah Jessica Parkerová a Matthew Broderick s dvojčaty a starším synem

Na nových fotkách pro americký Vogue, na nichž pózuje i s rodinou, ale herečka nijak nepřipomíná ženu v domácnosti. Jen stěží lze uvěřit, že takhle vypadá její běžný den. V stylové kuchyni plné hraček si hrají dvouletá dvojčata Marion a Tabitha. Na dalších snímcích je herečka s manželem Matthewem Broderickem a také jejich osmiletým synem Jamesem.

Obrázky pořídil hvězdný fotograf Mario Testino, který se postaral o snímky snoubenců prince Williama a Kate Middletonové, nebo svatební fotky modelky Kate Mossové.

Sarah Jessica Parkerová na premiéře Sexu ve městě 2 - Velká Británie, 27. května 2010 Herečka Sarah Jessica Parkerová na pohřbu Alexandra McQueena Móda na festivalu v Cannes: Sarah Jessica Parkerová

Parkerová připustila, že by kvůli klidnějšímu životu opustila New York. "Nevím, proč si lidé myslí, že bych postrádala večírky. Nejsem Carrie. Ve skutečnosti žiju docela obyčejný život," řekla hvězda seriálu Sex ve městě pro MF DNES.

Herečka však zároveň v rozhovoru pro Vogue přiznala, že si nedokáže představit život v ústraní. "Krásná věc na New Yorku je, že se vystavíte ostatním lidem hned, jak vyjdete ven ze dveří. Neexistuje jiná možnost. A já to miluji," prozradila, a kdyby prý neměla děti, byla by každou noc v divadle nebo na baletu.