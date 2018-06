Herečka Nikol Štíbrová utíká z Česka. Bude žít v Itálii

"V srpnu odjíždím na půl roku do Itálie a dovedu si představit, že tam zůstanu napořád," říká Nikol. "Vždycky jsem chtěla odjet někam na jih. Nemám pocit, že Praha je místem, kde bych měla žít. Vždy mě to táhlo někam pryč. Ale uvidíme. Pokud se mi bude po Praze stýskat, tak se vrátím a budu klidná, že doma je nejlíp," vysvětluje.

Tato mladá herečka a v současné době také zpěvačka a redaktorka bude půl roku v Toskánsku, v Pizze.

Nikol Štíbrová s rodinou

"V rámci Erasmu mě tam čeká studium mezinárodních vztahů. Chtěla jsem odjet už dávno, ale kvůli natáčení Pojišťovny to nebylo možné. Teď mě čeká pátý ročník vysoké školy a mám tedy poslední možnost takto vycestovat. Jedu tam úplně sama," doplňuje.

"K Itálii mám kladný vztah, protože moje maminka v této zemi vyrůstala. Máme tam nějaké známé a Itálii vlastně beru jako takový druhý domov," dodává.

Nikol Štíbrová a Lucie Váchová

A co by tam sympatická blondýnka dělala, pokud by se rozhodla k trvalému pobytu?

"Vůbec nevím a ani mě to netrápí. Nejsem kariéristka. Ani tady v Čechách jsem nikdy za žádnou práci moc nebojovala. Vždy jsem všechno brala tak, jak to přicházelo. A kdybych nehrála, tak třeba pracuji za barem a je mi to vážně jedno. Když budu spokojená a vnitřně klidná, tak klidně budu pracovat někde v kavárně a bude mi fajn. A trošku se i těším na to, že mě nebude nikdo poznávat," uzavírá Nikol Štíbrová.