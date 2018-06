Herečka Mo´Nique se pyšní svými zarostlými lýtky

Herečka Mo´Nique, která si odnela Zlatý glóbus za vedlejší roli ve filmu Precious, přitáhla pozornost fotografů, když si na červeném koberci nadzvedla sukni. Dvaačtyřicetiletá herečka ukázala nohy s perfektně pěstěnými nehty. Výš se ale s péčí o ně nedostala. Manžel Sidney Hicks, který ji na předávání Zlatých glóbů doprovázel, se jejímu gestu jen pousmál.

Není to poprvé, co Mo´Nique předvedla, že si nohy neholí. Podle deníku Daily Mail je ukázala už v roce 2006 v talk show The View. "Musím ukázat Americe, jak vypadají opravdové nohy," řekla moderátorce Barbaře Waltersové. Herečka prý používá holicí strojek pouze na podpaží.

Díky neholeným nohám vzbudila Mo´Nique skoro stejnou pozornost jako její kolegyně z filmu Precious svým výstřihem.

Mariah Carey ovšem glóbus za svůj výkon nedostala, i když by si ho podle Mo´Nique zasloužila. "Byla úžasná. Všechno měla napsáno v obličeji. Přečetli jste to, cítili, pochopili. Byla prostě báječná," řekla Mo´Nique o hereckém výkonu zpěvačky, která za tuto roli přece jen jedno ocenění získala a byla z toho tak nadšená, že to zapila ještě před převzetím trofeje.