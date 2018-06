Herečka Míša Ochotská končí s večírky

Míša je totiž ve čtvrtém ročníku na Univerzitě veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze a právě jí začíná zkouškové období. "Studium je mou prioritou. Do magisterského titulu mi už moc nechybí, poté mě ještě čekají dva roky studia doktorského," netají své ambice.

Večírky ale herečka navštěvuje ráda. "Většinou je mám spojené s nějakou prací, módní přehlídkou či moderováním. Během zkouškového období nicméně musí jít stranou. Budu šprtat a šprtat," vysvětluje Míša, která ráda s úsměvem vzpomíná na své první diskotéky.

"Byly v takovém dětském provedení – začínaly ve tři odpoledne a končily maximálně v šest. Na pořádné akci jsem byla snad až v sedmnácti letech," vypráví. "V osmnácti letech jsem se na jedné party chtěla dozvědět, jaké je to být opilá, ale nešlo to. Vypila jsem sedm zlatých tequil a nic to se mnou neudělalo. Pak se to ale nějak zlomilo. Teď si dám třeba jen dvě skleničky svého oblíbeného červeného vína a točí se se mnou svět," tvrdí.

"Přiznávám, že se občas napiju ráda, ale vždy s mírou. V barech si nejraději objednávám mojito," dodává.

Na otevíracím večírku nového Sin City baru ale pila pouze nealko. "Seděla na baru a klidně odmítla naše speciální koktejly," stěžoval si s ironií v hlase majitel baru Pepa Vinař. "Řekl jsem barmanům, že jestli jí nalejou další nealkoholický nápoj, tak mají padáka," smál se.

V Sin City baru se sešla vysloveně "kočičí banda". Kromě Ochotské přišly také missky Bára Kolářová, Mirka Košťanová, Veronika Pompeová, Eva Čerešňáková a Lilian Fischerová.