Super drbna Meesterová: Do 18 jsem neměla kluka a možná se nevdám

Seriálová Blair Waldorfová si na lásku moc nepotrpí. Zamilovala se relativně pozdě, a i tak její vztahy dlouho netrvaly. Herečka chodila dva roky s hercem Sebastianem Stanem, ale pár se v roce 2010 rozešel.

"Do svých 18 let jsem neměla kluka. Je to pěkné, když se vám někdo líbí. Ale to není nejdůležitější věc. Vztah je dobrý, jen když se opravdu milujete. Nechci trávit čas s nějakým chlapem jen proto, že se mi líbí," řekla herečka v dubnovém vydání magazínu Marie Claire.

Leighton Meesterová

Herečka tvrdí, že musela dospět dřív než její vrstevníci a patrně i to se podepsalo na jejím přístupu ke vztahům. Matka ji porodila ve vězení, i když Meesterová prohlašuje, že se narodila v nemocnici. Pak skončila na tři měsíce v ústavu pro kojence, než si ji vzala babička. Ta ji vychovávala, dokud matku nepropustili. Její rodiče se později rozvedli a i otec stejně jako matka měl problémy s drogami.

"Moje rodina má šílenou minulost. Asi nejbláznivější, o jaké jsem kdy slyšela," řekla herečka, která se s matkou později soudila kvůli penězům (více zde).

Meesterová se už jako mladá dívka snažila prorazit u filmu, aby pomohla matce s placením účtů. I přesto, že její život nebyl zrovna lehký, považuje se za šťastného člověka.