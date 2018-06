Herečka Magda Vášáryová bude babičkou, dcera se ale vdávat nebude

Milan Lasica a Magda Vášáryová se chystají na nové role, budou prarodiči. Jejich nejstarší dcera Hana je totiž ve čtvrtém měsíci těhotenství. S radostnou novinou se nejdřív pochlubila mamince.

Magda Vašáryová

"Dala jsem jí do ruky těhotenskou knížku. Byla překvapená, ale moc se těšila," prozradila Lasicová pro týdeník Plus 7 Dní.

Milan Lasica to měl těžší, protože ho dcera nechala třikrát hádat, co za zprávu pro něj má. Tip mu nevyšel, ale pak tvrdil, že těhotenství chtěl říct jako první. Zatím není jasné, jestli do rodiny přibude kluk nebo holka.

Nejstarší dcera Magdy Vášáryové a Milana Lasici, třicetiletá Hana pracuje jako personální manažerka a s přítelem Andrejem jsou spolu teprve rok. Hana je také úspěšnou spisovatelkou. Druhá dcera hereckého páru, devětadvacetiletá Žofie je podnikatelka v oblasti turismu.

Milan Lasica s dcerami Hanou a Žofií

Sestra herečky Emílie Vášáryové Magda je bývalou diplomatkou, neúspěšnou kandidátkou na slovenského prezidenta a pravicovou političkou. Proslavily ji herecké role ve filmech Markéta Lazarová, Princ Bajaja nebo Postřižiny. Její manžel Milan Lasica dlouhá léta tvořil komickou dvojici s Júliem Satinským.