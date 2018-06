Herečka Lucie Benešová je rok po porodu sexy jako nikdy dřív

Uplynulý rok byl pro Lucii Benešovou velmi náročný. Právě před rokem se stala čtyřnásobnou maminkou poté, co se jí narodila dcera Lara. Frmol zažívala hlavně proto, že se ke své práci vrátila pouhé dva měsíce po porodu.

"Ten rok byl hodně hektický, ale zvládla jsem to s babičkami a rodinou. Pravdou je, že úplně všechno nestíhám, něco musím i odříkat, ale pořád lepší mít hodně práce než žádnou," míní herečka.

Dcera Lara oslavila první rok svého života a jako správné děvče je fixována na otce Tomáše Matonohu, není tedy překvapením, že oslovuje hlavně jeho.

"Každý mi říkal, že když se muži narodí dcerka, že se úplně zblázní. Moc jsem tomu nevěřila, ale je to tak. Tomáš je z ní naměkko. A když ona vidí taťku, tak i on je pro ni největší zlato na světě. Lara ostatně říká jenom "táta", "máma" zatím neříká. Možná je to asi i tím, že ji zřejmě táta víc hlídá… Ne, to si dělám legraci, ale jsou na sebe hodně napojení," přiznává Benešová, která napjatě vyčkává, až se dcerka postaví na vlastní nohy.

"Je trochu pomalejší, začíná teprve chodit, staví se na nohy. Ale myslím si, že každý má svůj čas, takže to nijak nehrotíme. Možná je to takhle i lepší. Až začne chodit, tak se to teprve rozjede naplno."

Lucie Benešová / Fotograf: Lenka Hatašová / Make-up a vlasy: Monika Navrátilová / Móda: dreams-fashion.cz / Fotografováno ve Dvoře Hoffmeister Velké Číčovice

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha spolu vychovávají čtyři děti, dcery Sáru (14) a malou Laru (1) a syny Luciána (16) a Štěpána (7). Všechny děti údajně přijaly nového sourozence s radostí, lehká žárlivost se projevila snad jen u sedmiletého Štěpána.

"Žárlivost u puberťáků opravdu není, už jsou dost velcí, šestnáct a čtrnáct let je už dost, ale u toho sedmiletého je to citlivější. Je ještě v takovém tom věku, kdy všemu úplně nerozumí, takže se nám tam něco objevuje, ale my to hlídáme, víme, že se to může stát. Věříme, že to nebude nic dramatičtějšího, jen jsme víc opatrní," uzavírá Lucie Benešová.